(بالفيديو) هل رفضت ياسمين صبري اكل اللحم من يد الشيف نصرت؟

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، متابعيها عبر تطبيق “إنستغرام”، بمقطع فيديو ظهرت فيه تجلس على طاولة في مطعم الشيف التركي الشهير “نصرت”، حيث تقضي برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة إجازة خارج مصر.

ووثّق الفيديو لحظة تقطيع الشيف التركي اللحم على طريقته الخاصة ورشة الملح بالطريقة التي اشتهر بها، فيما كانت تبدو على الممثلة المصرية علامات الاشمئزاز والنفور، إذ وصف المتابعون ردّة فعلها بالباردة، رغم محاولته إطعامها قطعة اللحم باستخدام السكين.

ولفت عدم تفاعل النجمة المصرية التي يتغنى الكثير من مستخدمي السوشال ميديا بجمالها، مع الشيف التركي “نصرت” الذي يزور فروع مطعمه في أنحاء العالم الكثير من المشاهير ويتفاعلون معه في طريقة تقديمه للطعام.