برلماني : شباب المظاهرات لن يستطيعوا تحقيق شيء في الانتخابات .. وهذه هي الأسباب !

استبعد النائب كاظم الشمري، اليوم الجمعة، بان يكون للشباب والناشطين في المظاهرات حظوظ في الفوز في الانتخابات المقبلة كون فسح المجال امام ترشحهم لا يؤدي بالضرورة الى فوزهم.

واوضح الشمري ان “نتائج الانتخابات يسيطر عليها المال السياسي ونفوذ وتأثير السلاح ما يؤدي الى التزوير” ، مضيفاً “بالتالي فاننا نرى بان نتائج الانتخابات المقبلة لن تكون مختلفة كثيراً عن نتائج الانتخابات السابقة وستبقى تحت سطوة الاحزاب الكبيرة”.

مضيفاً بان ” بعض الاحزاب ستزيد من مقاعدها وسطوتها ونفوذها وهذه ليست نظرة تشاؤمية وانما قراءة واقعية لظروف واوضاع الانتخابات المقبلة”.

هذا ومن المقرر ان تجرى الانتخابات في يونيو / حزيران المقبل.