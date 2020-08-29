حداد : وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد قريباً .. سيناقش 3 ملفات

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي الدكتور بشير حداد ، اليوم الجمعة ،أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد قريباً ،لاستكمال الحوارات.

وقال حداد ، للوكالة الرسمية للانباء ، ان” وفد الإقليم سيناقش مع الحكومة الاتحادية ثلاثة ملفات مهمة”، لافتاً إلى أن”هذه الملفات هي حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة المقبلة ،ومسائل النفط والمنافذ الحدودية”.

موضحاً ، أنه”وحسب المعلومات التي تم إبلاغه بها ،أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال الحوارات التي جرت في السابق بين الجانبين ،والتوصل إلى تفاهم واتفاقات بشأن مسألة الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية”.

وأضاف حداد ، أنه “لم يتضح هل سيكون الوفد برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أم لا ،ولكن ما هو مؤكد أن الوفد سيكون حكومياً”.

وكان وفد من إقليم كوردستان قد اجرى عدة زيارات الى بغداد في اوقات سابقة خلال الفترة الماضية واجرى مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن انهاء الخلافات بين بغداد واربيل.

هذا وكان حداد ، قد اعرب اول امس الأربعاء ، عن أمله في التوصل لاتفاق استراتيجي طويل الأمد بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ، مشيراً إلى زيارة قريبة لوفد من أربيل إلى بغداد لاستكمال المباحثات بالصدد.

وقال حداد : ان «من المقرر أن يتوجه قريباً وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد، للحوار حول مسائل النفط والموازنة والمعابر الحدودية والمادة 140 من الدستور».

وأوضح نائب رئيس البرلمان العراقي، أن «المهم بالنسبة لنا هو أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق استراتيجي طويل الأمد، وذلك بشرط أن تلتزم الحكومة العراقية بالاتفاق وتتعامل معه وفق الدستور وترسل المستحقات المالية لإقليم كوردستان وتطبق بنود الاتفاق كما هي، وأيضاً يجب أن يلتزم إقليم كوردستان بالاتفاق ويطبقه كما هو، حينها فقط يمكن التوقيع على اتفاق استراتيجي طويل الأمد».

وبين الدكتور بشير حداد، أنه «ليس من المنطقي أن يكون هناك اتفاق جديد كل عام، أو أن يدخل الإقليم في مفاوضات جديدة مع بغداد كلما تغيرت الحكومة العراقية»، مشدداً أن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن نأمل أن يكون هناك اتفاق طويل الأمد ضمن إطار الدستور».