سرقة لوحة فنان هولندى للمرة الثالثة

كتب: عمر ساهر, وكالات |

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قالت الشرطة إن لصوصا سرقوا لوحة «صبيان يضحكان»، لفنان العصر الذهبى الهولندى، فرانس هالس، من متحف صغير قرب مدينة أوترخت، أمس الاول، وهى ثالث مرة تتعرض فيها اللوحة للسرقة.

سُرقت اللوحة، التى قدر أحد الخبراء قيمتها بنحو 15 مليون يورو «18 مليون دولار»، ويعود تاريخها إلى عام 1626، من متحف هوفييه فان أردن، قبل فجر يوم الخميس الماضى، بعد أن تمكن اللصوص من التسلل عبر الباب الخلفى.

وهذه ثانى واقعة سرقة للوحة من متحف هولندى مغلق أمام الجمهور، بسبب جائحة كورونا، بعد أن سرقت لوحة لفان جوخ فى مارس الماضى من متحف سينجر لارين.

وقالت الشرطة فى بيان، إن أفرادها توجهوا إلى المتحف، بعد أن دوى صوت الإنذار، واتضح أن الباب الخلفى كُسر وسرقت لوحة.

وأحال متحدث باسم المتحف كل الأسئلة إلى الشرطة.

وتعرضت لوحة «صبيان يضحكان»، للسرقة مرتين من قبل، خلال تاريخها الممتد لأربعة قرون، كانت الأحدث منهما من نفس المتحف فى مايو 2011، واستعادتها الشرطة فى نفس العام بعد اعتقال 4 رجال كانوا يحاولون بيعها.