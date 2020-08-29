قبلات ممثلة سورية بـ”شارع شيكاغو” تحدث جدلا على مواقع التواصل !

أحدثت القبلات المتكررة بين الممثلة السورية ريام كفارنة والممثل السوري خالد شباط في احدى مشاهد مسلسل “شارع شيكاغو” جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتلك المشاهد الجريئة، بعد ان تكررت القبلات بين النجمين في إطار علاقة الحب التي تجمع شخصيّتيهما ضمن العمل. وحدثت القبلات حين كانا عائدين إلى منزل شخصية “ساره- ريام كفارنة” في أحد أحياء مدينة دمشق القديمة.

وتم تداول الصور بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور معها بين رافضٍ لهذا المشهد معتبرينه جرأة كبيرة، وغير مدروسة، وغير منطقية، أو مقبولة.

واعتبر آخرون أن الممثلين كانا يجب أن يرفضا تصوير هذا المشهد، في حين اعتبرها آخرون مشاهد عادية قد تحضر في أي عمل فني تبعاً للأحداث وللشخصيات بعيداً عن الشخصيات الحقيقية للممثلين والتي لا يجب ربطها مع شخصياتهم في أعمالهم المعروفة أنها “تمثيل”.