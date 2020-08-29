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ميسي يطلب الاجتماع مع إدارة برشلونة والاخيرة ترد: التفاوض سيكون محصورا بأمر واحد فقط

رفع ليونيل ميسي، طلباً إلى إدارة نادي برشلونة، وذلك بِغرض التوصل إلى اتفاقٍ ودي للانفصال خلال الصيف الجاري، في ظل رغبة البولجا في البحث عن آفاقٍ أرحب.

ويُريد ميسي الانتقال إلى نادٍ آخر، لأنه يرى أن برشلونة لا يمتلك مشروعاً رياضياً فائزاً، خصوصاً بعد الخسارة بثمانية أهداف لهدفين ضد بايرن ميونخ، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن:” ليونيل ميسي طلب الاجتماع مع إدارة برشلونة، وذلك حتى يسمح له النادي بالرحيل خلال الصيف الحالي بمبلغ مقبول، أي ليس مجاناً ولكن أيضاً ليس بـ700 مليون يورو”.

وأضافت، أن:” النادي الكتالوني رد على ميسي بأن الاجتماع سيكون محصوراً بأمر واحد فقط: ” إما تجديد العقد، أو لا يوجد شيء آخر للتفاوض عليه”.

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