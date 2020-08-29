هزة ارضية تضرب واسط

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة (3.3) درجة في محافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان ان “مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت الجمعة الموافق 28/8/2020 عند الساعة(6:23:33) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في منطقة جصان، محافظة واسط”.

واضاف بيان الوزارة ان “قوة الهزة بلغت (3،3) درجة على مقياس رختر وتبعد (33) كم جنوب شرق ناحية جصان في محافظة واسط. ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى”.

ودعت الهيئة المواطنين الكرام الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.