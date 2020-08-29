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وزيرة الدفاع الفرنسية: فخورون بالقتال مع البيشمركة ضد داعش بالعراق

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانى

كتب: سوزان عاطف |
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