وزير النفط يوعز بالاسراع بتاهيل مصفى بيجي ورفع طاقته لـ280 الف برميل يوميا

اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار السبت انه اوعز بالاسراع بتاهيل مصفى بيجي ورفع طاقته الانتاجية الى 280 الف برميل يوميا،

وقال عبد الجبار في بيان له ان “الوزارة نجحت في اعمار و تأهيل بعض الوحدات الانتاجيه في هذا المصفى ، بالاعتماد على الجهد الوطني والموارد الذاتية”، مؤكداً ان “الانتاج الحالي قد بلغ اكثر من 75 الف برميل باليوم وصولاً الى 140 الف برميل خلال فترة الاشهر القليلة القادمة”.

واضاف الى ان “الوزارة قامت ايضا باعمار وتأهيل مصفى الشمال وتحويله الى مصفى متكامل وهو احد المصافي المهمة لمصفى الصمود بطاقة انتاجية تبلغ 140الف برميل، لانتاج البنزين وبمواصفات وبدرجة 92 اوكتاين”.

وشدد عبد الجبارعلى ضرورة “تنفيذ وانجاز جميع مراحل مشاريع اعمار وتأهيل المصافي والوحدات الانتاجية بمصفى الصمود في بيجي وخصوصاً “صلاح الدين /1و صلاح الدين /2 ” و “مصفى الشمال ورفع الطاقة الانتاجية الى 280 الف برميل باليوم”.

واشار اسماعيل الى ان الوزارة تعمل على النهوض بواقع قطاع التصفية من خلال التاكيد على الاسراع في تنفيذ المشاريع المخطط لها ، فضلاً عن تحقيق الجودة المطلوبة والارتقاء بمستوى النوعية .

يذكر ان الوزارة قد اعلنت في وقت سابق عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع (FCC) في مصافي الجنوب ،وهو احد المشاريع الستراتيجية المهمة لتحويل النفط الاسود الى منتجات نفطية وبجودة ومواصفات عاليه.