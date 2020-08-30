الصليب الأحمر : ٧٠٪؜ من اطباء العراق يرغبون بمغادرة البلاد

الصليب الأحمر لـ(باسنيوز) : ٧٠٪؜ من اطباء العراق يرغبون بمغادرة البلاد

حذرت المتحدثة باسم الصليب سحر توفيق ، اليوم السبت ، من خطورة استمرار الاعتداءات على الكوادر الطبية في العراق خصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا مما قد يتسبب بانهيار القطاع الصحي الذي يعاني اساساً من الضعف.

واوضحت توفيق ان “منظمة الصليب الاحمر كانت قد اجرت استبيان للاطباء في العراق خلال عام ٢٠١٨ أظهرت نتائجه رغبة ٧٠٪؜ منهم بمغادرة البلاد بسبب الاوضاع السيئة للقطاع الطبي والتهديدات المتكررة التي تواجههم” .

متحدثة المنظمة الدولية ، أشارت الى ان ” ظروف تفشي فيروس كورونا تسببت بازمة في القطاع الطبي ونقص في الكوادر الطبية على مستوى العالم ما دفع دول الى تقديم عروض ومغريات لاستقطاب الاطباء ” ، مردفة ” بينما ما يحصل في العراق من اعتداءات سافرة ومخجلة على الاطباء جعل البلاد بيئة طاردة على خلاف دول العالم”.