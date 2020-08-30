الغانمي يوجه بحجز العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات بجميع المحافظات

أوعز وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى مديرية المرور، السبت، بتسهيل إنجاز جميع المعاملات وتذليل العقبات، فيما وجه بحجز جميع العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل في جميع المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للغانمي في بيان إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي ترأس، اليوم السبت، المؤتمر التخصصي لعمل مديرية شرطة المرور والذي إقامته وكالة شؤون الشرطة، بحضور العديد من الضباط والمنتسبين”.

وأكد الغانمي، بحسب البيان، أن “رجال وزارة الداخلية هم رجال القانون ويجب علينا أن نفرضه، وأن عمل شرطة المرور جزء من فرضه” مضيفاً أن “وزارة الداخلية لابد أن تكون بيضاء اللون كزي رجل شرطة المرور لكي نكسب ثقة المواطنين، ومن المهم أن يكون شعارنا لا مكان للمفسدين بين الشرفاء”.

ووجه الغانمي، بـ”ضرورة تسهيل إنجاز جميع معاملات المواطنين وتذليل العقبات”، كما وجه بـ”حجز جميع العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل في جميع المحافظات”، فيما طالب بأن “تكون هناك نتائج جيدة لعمل شرطة المرور خلال الأيام المقبلة”.