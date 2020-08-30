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تحالف القوى بشأن تصريحات الحلبوسي عن «السلاح المنفلت»: لا نريد حرق الجنوب كما حصل بالمدن السنية

علق نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، اليوم الأحد، على الرفض السياسي لتصريحات رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلوبسي، بشأن «السلاح المنفلت».

وقال الدهلكي  إن «رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، شخص حالة سلبية بغرض تقوية الدولة العراقية التي يريد البعض بلعها وتقوية اللادولة، وتكون هي المتحكمة في المرحلة المقبلة».

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رعد الدهلكي

وبين أن «المحافظات السنية انكوت بنار السلاح المنفلت، وأصابها ما أصابها من خراب، ولهذا نحن لا نريد أن نرى المحافظات في الجنوب تحترق بسبب السلاح المنفلت».

مؤكداً أن «بعض الأطراف السياسية شنت حملة ضد الحلبوسي بسبب تصريحه بشأن السلاح المنفلت، فهذه الأطراف تعتاش على هذا السلاح».

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