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جامعتا بغداد والكوفة ضمن افضل تصنيف كيو إس العالمي للجامعات

حصلت كل من جامعتي بغداد والكوفة على تصنيف افضل الجامعات العالمية ضمن تصنيف كيو إس للجامعات العالمي لعام 2021 ” QS World University Rankings”.

وفي تقرير لـ كيو اس ان “جامعة بغداد حصلت على 801- 1000 من اصل 1604 جامعة من جامعات العالم”، مبينة ان “عدد طلابها يبلغ 70 الف وو590 طالب منهم 12% من طلبة الدراسات العليا، وعدد المدرسين فيها 6 الاف و583 استاذ، وحققت المرتبة 19 من بين افضل الجامعات العربية”.

واضافت ان “جامعة الكوفة حصلت ايضا على افضل الجامعات العالمية ضمن تصنيف 801-1000، وبعدد طلاب 24 الف و992 طالب، منهم 6% من طلاب الدراسات العليا، وعدد المدرسين 2 الف و3356 استاذ، وحققت المرتبة 35 من بين افضل الجامعات العربية”.

واشارت الى ان “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الامريكي حصل على المرتبة الاولى بافضل الجامعات العالمية تلتها جامعة ستانفورد الامريكية ومن ثم جاءت بالمرتبة الثالثة جامعة هارفرد الامريكية”.

QS Quacquarelli Symonds هي المزود الرائد في العالم للخدمات والتحليلات والرؤية الثاقبة لقطاع التعليم العالي العالمي ، وتتمثل مهمتها في تمكين الأشخاص المتحمسين في أي مكان في العالم من تحقيق إمكاناتهم من خلال التحصيل التعليمي والتنقل الدولي والتطوير الوظيفي .

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