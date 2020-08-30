جلسة جديدة بين ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية برعاية أمريكية

عقد المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، يوم أمس السبت، لقاءً جديداً مع أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD) في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) بحضور مسؤولة الخارجية الأمريكية زهرة بيلي، وقائد قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد›، مظلوم عبدي.

وجرت مناقشة الأمور المتعلقة بالإدارة بين ENKS وأحزاب الوحدة، دون الانتهاء منها، على أن تستكمل النقاشات في الجلسة القادمة خلال الأيام المقبلة.

وبالصدد، قال عضو الامانة العامة لـ ENKS فادي مرعي: «بعد اتفاق ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية حول الرؤية السياسية حيال عدة أمور، الآن المرحلة الثانية من المفاوضات مستمرة بين الجانبين، ويشكل اتفاق دهوك أساسا لهذه المفاوضات».

وأوضح مرعي، أن «ENKS وأحزاب الوحدة يناقشون تشكيل المرجعية، حيث يقدم كل طرف مقترحه ورؤيته في هذا المجال للجانب الراعي الأمريكي، وأمريكا تسعى جاهدة للتقريب بين الطرفين».

وأضاف أن «هناك تقدم في المفاوضات رغم وجود اختلاف في الرؤية بشأن مسألة العقد الاجتماعي».

وقال فادي مرعي، وهو أيضاً رئيس مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا: «نحن جادون، إن وجدت الإرادة فإننا نستطيع أن نصل إلى اتفاق شامل في كافة المجالات منها السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية، وموقفنا واضح وهو أن لا يتجزأ أي جانب (الملفات) عن الآخر، وتكون سلة كاملة متكاملة».