رئيس الجمهورية بذكرى عاشوراء: العراق يعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة

وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، كلمة عزاء للمسلمين في العراق والعالم بمناسبة ذكرى عاشوراء، فيما اكد ان العراق اليوم يعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة.

وقال صالح خلال الكلمة ان “الإمام الحسين (عليه السلام)، كان ولا زال وسيظَل خالداً بمشروعه الإصلاحي وإنسانيته التي تجلَّت حتى مع أعدائه أثناء المعركة”.

واضاف ان “الإمام (ع) رمز للتحرر والتعايش السلمي والتصالح مع الذات، فهو جامع الجميع، ولا يقف عند مذهب أوطائفة أو قومية، و قد تحولَ من شخصية ثائرة إلى شاخص لكل الثوار، ومن إنسان مؤمن إلى رمزٍ للإيمان، ومن رجل مصلح إلى رمز للإصلاح”.

وأشار إلى أن “العراق اليوم يعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة، فالعراقيون بعد معاناة طويلة وحرمان مديد يتطلعون إلى العدالة وسيادة القانون، وإنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة، ويتطلعون إلى ترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة وغير المنقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون”.

وشدد صالح، على “ضرورة تلبية الاستحقاق الوطني في الإصلاح، وذلك من خلال الاحتكام إلى الشعب في انتخابات مبكرة والتي يجب أن تكون في أجواء تسودُها الثقة بعيداً عن التلاعب والتزوير، وهو ما يتطلب توفير المستلزمات الفنية والقانونية لتطمين العراقيين بنزاهتها وصدقها، و تمکینهم من ممارسة حقهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم و انتخاب نوابهم وحكومتهم بعيداً عن كل قيمومة أو تدخل أو تلاعب”.