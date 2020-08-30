رئيس وزراء العراق يشكل لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم «الاستثنائية».

وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد «قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية»، لافتا إلى أن «اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين».

وأضاف «لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان»، مؤكدا أن «السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي، وقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين».