سمن كلبك يأكلك،

الدكتور صالح الورداني

مثل عربي شهير

سمن آل سعود الوهابية فخرجت منها الفرق السلفية التكقيرية والقتالية..

وسمن السادات ومبارك الإخوان والسلفيين..

وسمن الأمريكان والغرب القاعدة وطالبان وداعش..

وقد استدارت هذه الكلاب التي توحشت نحوهم لتأكلهم..

وصدق الله العلي العظيم : (ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله)

إلا أن الأوطان هى التي تدفع الثمن دائماً..

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ليس كل من انتقد الحكام أو هاجمهم يكون قد هاجم الوطن أو قلل من شأنه..

وقد دأب الحكام على جعل أنفسهم هم الوطن..

وعدو كل من يوجه النقد واللوم لهم هو عدو للوطن ويحاول النيل منه..

وتلك لعبة مكشوفة للوقيعة بين أصحاب الكلمة والرأي وأبناء الوطن..

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نماذج الفقهاء الذين رقصوا فرحاً لسقوط الدولة الفاطمية وتحول مصر من دولة كبرى لولاية تابعة للأيوبيين في الشام..

هم نفس الفقهاء الذين راسلوا سليم الأول لغزو مصر نكاية في المماليك..

وهم نفس الفقهاء الذين تآمروا على نقيب الأشراف عمر مكرم لصالح الفرنسيين الغزاة..

وهم نفس الفقهاء الذين رقصوا لعبد الناصر ثم السادات ومبارك والسيسي..

وهى نماذج دائمة ومتكررة في كل عصر ومع كل فرعون..