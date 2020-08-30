سياسي عراقي: لدينا ١٢ ألف «مغيّب» .. بعضهم من قبل الحشد الشعبي

أكد النائب السابق عن مناطق حزام بغداد عبد الكريم عبطان، السبت، أن عدد الأشخاص الذين «غيّبوا» أثناء وبعد عمليات تحرير المحافظات من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي يبلغ أكثر من ١٢ ألف شخص، ولم يعرف عنهم شيء لغاية هذا اليوم.

وأوضح عبطان ، أن «بعض هؤلاء المغيبين كانوا قد هربوا من المناطق التي يسيطر عليها داعش باتجاه القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي، وتم عزل الرجال والشباب وجرى بعد ذلك تغييبهم وإخفاءهم بشكل قسري من قبل الفصائل، وكل ذلك مثبت لدينا بالأدلة والشواهد الواضحة».

عبدد الكريم عبطان

مبيناً بأن «القسم الآخر جرت عملية اختطافهم من داخل البيوت بعد دخول القوات الأمنية وفصائل الحشد إلى مناطقهم وتغييبهم، وهذه العمليات قد طالت محافظة بغداد أيضاً، حيث تمت هكذا عمليات بمنطقة السيدية، وتم البحث عن المغيبين لدى جميع الأجهزة الامنية والمحاكم والسجون ولم يتم العثور على أي شخص منهم».