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قصف قاعدة أمريكية في ريف دير الزور

قصف “مجهولون” (يعتقد أنهم موالون للنظام السوري)، اليوم الأحد، قاعدة عسكرية أمريكية في ريف دير الزور بقذائف هاون ، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وذكر مصدر إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية  أن “مجهولين قصفوا القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، بقذائف هاون، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية”.

المصدر ، أضاف أن ” القوات الأمريكية بدورها ردت على مصادر النيران في بلدة خشام التي تسيطر عليها قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور”.

وكانت القاعدة الأمريكية نفسها قد تعرضت في الـ 18 من أغسطس / آب الجاري إلى قصف مماثل بعدة قذائف هاون مجهولة المصدر، سقطت في محيط القاعدة ، دون ورود انباء عن وقوع خسائر بشرية.

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