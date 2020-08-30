قيادي في الوطني الكوردستاني : تواجد PKK في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان مخالف للقوانين الدولية

اعتبر قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ، اليوم السبت ، تواجد وتحركات حزب العمال الكوردستاني PKK في المناطق الحدودية داخل إقليم كوردستان ، مخالفاً للقوانين الدولية .

وكان قائمقام قضاء ميركسور (أقصى شمال محافظة أربيل عند المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي) غفور احمد ، قال اليوم السبت ، ان القتال بين حزب العمال الكوردستاني PKK والجيش التركي تسبب بإخلاء 65 قرية ، أي مايشكل 30 بالمئة من مساحة القضاء.

وستا رسول عضو المجلس القيادي في الوطني الكوردستاني والقائد السابق لقوات بيشمركة الحزب في كركوك ، قال ان تواجد العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية داخل إقليم كوردستان بات امراً واقعاً ، مستدركاً ان ” هذا التواجد خاصة في المناطق السكنية الآهلة بالسكان مخالف للقوانين الدولية “، مشدداً على ان “المتضرر الوحيد من هذا التواجد هم سكان تلك المناطق”.

القيادي في الوطني الكوردستاني ، تابع بالقول ان “من الضروري ان يتم السعي الى حل موضوع تواجد العمال الكوردستاني عبر الحوار”.

وفي موضوع آخر ، افاد وستا رسول ، بأن هناك عملية تعريب تجري في كركوك ، كما ان تحركات تنظيم داعش زادت هناك ، فيما انخفض عديد قوات التحالف كما انخفض الدعم الجوي لهم ، مردفاً بالقول ان ” القوات العراقية ليست بإمكانها القضاء على داعش والسيطرة على المنطقة وفرض الامن والاستقرار فيها من دون قوات البيشمركة “.

وتشن تركيا غارات جوية شبه يومية وهجمات برية وبالمدفعية على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان، مستهدفة عناصر ومقرات لحزب العمال الكوردستاني PKK، وعلى اثر هذا الاقتتال استشهد العشرات من المواطنين المدنيين في تلك المناطق خلال السنوات الماضية.

وتصاعد العنف بين مقاتلي الحزب والقوات التركية منذ انهيار عملية السلام بينهما في صيف 2015.

وكثيراً ما تطالب حكومة اقليم كوردستان حزب العمال بإخلاء المناطق الحدودية التي يتواجد فيها تحاشيا لتعرض السكان والقرويين للقصف ، كما تسبب وجود معاقل له في تلك المناطق بإخلاء مئات القرى من ساكنيها وعرقلة إيصال الخدمات لعشرات أخرى منها.