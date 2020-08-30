بسم الله الرحمن الرحيم

(لماذا بريطانيا تعرقل ربط العراق بالخليج الغني) مقابل (توجيهه لمستعمراتها الفقيرة السابقة ..الأردن ومصر)

لماذا لم تشن حملة ضد (مصطفى الكاظمي) عندما شارك (بعقد قمة عمان).. بين (العراق والاردن ومصر).. مثلما تشن حملات شرسة ضد اي توجه للعراق لامريكا وللخليج.. وكلنا نعلم ان (دول الخليج اليوم نفوذ امريكي).. ولكن (الاردن ومصر) لبريطانيا نفوذها الاكبر بتلك الدول.. وكلنا نعلم ان اعادة الانتشار للقوات البريطانية بالسبعينات حلت محله القوات الامريكية بالاتفاق مع لندن.. وكذلك نعلم (مصر والاردن) الدولتين الوحيدتين لديهما سفارة مع اسرائيل.. وبنفس الوقت يحصلون من النظام السياسي ببغداد الموالي لروسيا وايران على سنفط مخفض..

ماذا نفهم بان القمة الثلاثية بالعاصمة الاردنية عمان..

سبين (الكاظمي والملك عبد الله الثاني.. والسيسي).. اساسها (النفط العراقي .. وانبوب يمتد من البصرة للاردن لمصر).. (والرابح الاكبر مصر.. حيث سيتم توفير فرص عمل لعشرات الالاف المصريين بمصافي التكرير بمصر.. وحصول مصر على نفط مخفض.. ومخاطر تدفق مليوني مصري كتسونومي للعراق بحجة العمالة والشركات المصرية ).. مقابل طرح (التجنيد الالزامي لشباب العراق لتفريغ الداخل العراقي من رجاله) لتسليم السوق الداخلية للمصريين كما في زمن صدام.. اما الاردن فتجني من العراق نفط مخفض وسرسوم العبور.. الخ.. والعراق الخاسر الاكبر..

فماذا نفهم من الترويج لقمة عمان.. بان مصر الكتلة البشرية.. والعراق مجرد نفط..

والاردن مجرد معبر لمصر ؟؟ اي ينظرون للعراق (ارض بلا شعب).. تذكرنا بالمقولة (السخيفة) التي بحد ذاتها مؤامرة لتجميد العقل العراقي واركاعه واذلاله.. (مصر تكتب.. ولبنان تطبع. .والعراق يقرأ) وكان العراقيين مجرد يقرأون لنتاج غيرهم.. وليس لديهم عقول تفكر وتكتب .. (وهذا يفسر ايضا سبب تراجع العراق فكريا.. بسبب براثن السموم الفكرية المصرية التي جاءت للعراق من مصر بالعقود الماضية).. ونتائجها الكارثية لحد اليوم من السموم الفكرية (للاخوان المسلمين والتكفير والهجرة والشوفينية الناصرية.. والسموم الفكرية لمحمد قطب و حسن البنا.. . الخ) التي جاءت من مصر الرذيلة..لتنشر التطرف والعنف بالعراق..

فما نفهمه من خلال ذلك كله:

1. الاصرار على عدم الجدية ببناء محطات كهربائية بالعراق تغني العراق عن الاستيراد.. ليستمر العراق يستورد الكهرباء اليوم من ايران.. وغدا من مصر والاردن..

2. الاصرار على عدم نهوض اي قطاعات صناعية وزراعية وخدمية بالعراق.. ليبقى العراق سوق استهلاكية لبضائع الدول الاقليمية الرديئة..

3. كلنا نعلم ان العراق كتلة بشرية ضخمة (40 مليون نسمة) .. و ثروات نفطية .. ولا يحتاج العراق الا لدول صناعية متقدمة كاليابان والمانيا وامريكا وفرنسا للنهوض بواقعه واستثمار كوادره البشرية والنفطية للنهوض بواقعه لمصاف الدول المرفهة و الصناعية الراقية..

4. كلنا نعلم ان التكامل يحصل بين دول غنية ودول فقيرة.. دول من العالم الثالث ودول من العالم المقدم.. فقد تم سؤال (مهاتير محمد) زعيم ماليزيا كيف نهضت بماليزيا.. قال (وجهت القبلة بالصلاة لمكة.. والقبلة بالصناعة الى طوكيو) اي الى اليابان.. فلماذا يوجه العراق لدول من العالم الثالث المتخلف والفقيرة كمصر والاردن.. في وقت العراق بامس الحاجة لربطه بدول غنية كدول الخليج ودول متقدمة كاليابان والمانيا وامريكا وفرنسا.

فمن بحث بالدفاتر العتيقة.. وبخبايا سايكيس بيكو.. يدرك بان (دائرة المستعمرات البريطانية).. ببداية القرن الماضي.. (اعتبرت العراق .. كبنك .. وسلة مالية.. لمستعمراتها الفقيرة.. الاردن).. ثم وسعتها لتشمل مصر..

فالساذج من يعتقد ان (بريطانيا وفرنسا) تركوا مستعمراتهم السابقة بحدود رسموها هم انفسهم

بدون (كلاب حراسة لحماية) خرايط سايكيس بيكو وما بعدها.. واليات تديم استمرار تلك المستعمرات (الدول) التي لا تملك ثروات.. ولكن اقتضت الضرورة لقيامها كدول حاجزة حينا وتقاسم الغنائم بالشرق الاوسط حينا اخر.

ونسال:

ماذا نفهم من ما يطرح من (ملايين المصريين للعراق) بحجة العمالة (وطرح التجنيد الالزامي)

فخلال عقد قمة عمان.. وجدنا من يطرح التجنيد الالزامي.. ليضربون عدة عصافير بحجر واحد.. (اولا افراغ الداخل العراقي من شباب ورجاله).. بزجهم بكامبات (المعسكرات).. لتفريغ السوق الداخلية من شباب العراق واحلال صهاينة العراق الاجانب المصريين محلهم بالسوق العراقية كما كان بزمن المقبور صدام.. ثانيا.. (القضاء على العناصر الشابة الثائرة) بجنوب العراق الرافضين للفساد بسوقهم للمعسكرات لاذلالهم وكسر شوكتهم من قبل المؤسسة العسكرية التي يهيمن عليها ضباط الدمج الموالين للاحزاب والمليشات الموالية لايران.. ثالثا.. (فتح قنوات فساد جديدة للضباط.. بما يسمى عدم التعرض التي تمنح للجنود مقابل رشى مالية.. للضباط ليتم انزالهم الى اهلهم)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم