وفاة الدكتور صلاح مهدي عبد الرزاق علوش الوائلي رحمه الله

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تتقدم الشركة الاردنيه البريطانية / فوسروك الاردن ممثله برئيس هيئة المديرين والمدير العام وكادرها الإداري وجميع منتسبيها بخالص العزاء والحزن لوفاة المغفور له بأذن الله تعالى الدكتور صلاح مهدي عبد الرزاق علوش الوائلي رحمه الله تعالى المدير المفوض لشركة ارض زمزم، وبهذا نتقدم بتعظيم الأجر والثواب لأبنائه المهندس عمار والمهندس انمارفي مصيبتهم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته و أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)