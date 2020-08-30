وكالة الاستخبارات: القبض على متهم قتل زوجته وعنّف ابنته في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القاء القبض على متهم قتل زوجته وعنّف ابنته في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان “بعملية استخباراتية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم أقبل على قتل زوجته وتعنيف ابنته في منطقة الزعفرانية ب‍بغداد”.

واضافت الوكالة أن “عملية إلقاء القبض جرت بعد تشكيل فريق مختص بالاشتراك مع مفرزة من الشرطة الاتحادية و متابعته عند هروبه بعدما نفذ عمليته النكراء والإطاحة به”، مؤكدة انه “تم تسليمه الى مركز شرطة الزعفرانية بموجب وصل استلام اصولي”.