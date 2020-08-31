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الانبار.. لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في مخيمات النزوح

اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الاثنين، خلو الاسر النازحة في مخيمات قضاءي عامرية الصمود والحبانية شرقي مدينة الرمادي من فيروس كورونا.

وقال ابو ريشة  إن “الاسر النازحة في مخيمات قضاءي عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة ومخيمات الحبانية شرقي مدينة الفلوجة ، لم تسجل اي حالة وفاة بفيروس كورونا ولم تسجل اصابات عديدة بفيروس المرض رغم انتشاره بشكل كبير في بعض المحافظات “.

واضاف ان “الوضع الصحي لمخيمات النزوح جيد جدا ولم يسجل سوى 6 اصابات رغم وجود اعداد كبيرة من الاسر النازحة تقدر بـ 1400 اسرة”.

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