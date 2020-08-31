الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح قروض شراء سيارات للموظفين

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، عن إصداره تعليمات جديده لمنح قروض لشراء سيارات للموظفين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “التعليمات الجديدة للقروض الخاصة لشراء السيارات والمركبات هو أن يدفع طالب القرض على نسبة (10٪؜) من سعر السيارة تودع لدى المصرف”.

وأضاف البيان، أن “التعليمات الأخرى تتضمن أن يكون مبلغ القرض (٣٠) مليوناً لمدة (٥) سنوات، والمبالغ التي تتجاوز (٣٠الى ٦٠) مليون لمدة (٦) سنوات وبفترة امهال (٣) أشهر”.

يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفي كافة الانواع وفق وضوابط معينة.