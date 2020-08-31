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المرور تصدر بيانا بشأن المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل والمظللة

اصدرت مديرية المرور العامة، الاحد، بيانا بشأن المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل والمظللة.

وقالت المديرية في بيان “لا يخفى على الجميع ان الحكومة الجديدة هي حكومة منبثقة من الشعب وان واجبها حماية المواطنين بالدرجة الاساس وان القانون فوق الجميع”.

واضاف انه “لا يخفى على الجميع التوجيهات الاخيرة الصادرة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بخصوص ضبط المركبات المخالفة التي لا تحمل لوحات تسجيل ومنع المركبات المضللة والتي تسبب بخروقات امنيه هنا وهناك”.

واكدت ان “المديرية شرعت وباشراف ومتابعة مباشرة من مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي بضبط هذه المخالفات لغرض تطبيق القانون وعلى الجميع وبدون استثناء”، مشيرة الى ان “الحناجر صدحت مؤخرا من الذين لا يحترمون القانون بحملات تسقيط ضد المديرية”.

وتابعت ان “مديرية المرور هي مديرية خدمية انسانية، هدفها خدمة المواطن اولا وفرض القانون على الجميع وبدون استثناءات”.

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