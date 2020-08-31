سرقه العراق بالمخفي

بقلم :علي صلاح

احد اكبر حيتان وتجار الفساد احد اكبر الذين وصلو العراق إلى ازمه كهربائيه (جمال احمد ذعار الجنابي) الذي يسكن بغداد ولديه مزرعه كبيره في الغزاليه بجانب سيطره التبادل ولديه شركه في حي الجامعة ولديه بيتين واحد في حي المتنبي والثاني في الاميرات ولديه بيت كبير في مدينه الفلوجه ولديه شقتين وبيت في مدينه اربيل ولديه اسطول كبير من السيارات الحديثه وباهظة الثمن وبذو ارقام مميزه واسطول من الصهاريج ملك له لنقل المشتقات النفطية والكثير من الاملاك والعقارات في العراق وخارجه اموال كثيره خارجه عن القانون جمال احمد ذعار هو المدعو شيخ بيت ذعار وكذلك لديه شركات واحداهن تقوم بنقل لمحافظة الانبار المشتقات النفطية والغريب بالأمر بانه يملك عقارات ويخت في الإمارات العربية المتحدة وكل هذه الاموال عن طريق عقود ومزادات وهميه من عهد نوري المالكي ولحد الان مليارات نهبت عن طريقه كلها اموال بعقود نفطيه وعقود في وزاره الكهرباء والوزير السابق قاسم الفهدواي كأن احد اقربائه وجمال احمد ذعار لديه مئات الدعاوى الغير منفذه في محاكم بغداد وفق الماده ٤٥٩ صك بدون رصيد وايضا دعاوى خطابات ضمان ولديه ايضا شركات اماراتيه ومحاسبه (حمد ابو ماريا) المتصرف الاول بامواله واخوه (علي أحمد ذعار) هو المدير المفوض لشركته والمساعد في عمليات النهب والسرقه من اموال الشعب وجمال قد عمل مخيمات للنازحين في مزرعته في الغزاليه وهو كان يعلم ان بينهم خلايا نائمه لتنظيم داعش الارهابي والكل يعرف بين اقربائه بذلك الموضوع وتسترو على الموضوع بينهم وقام باخراج اقاربه المنتمين إلى تنظيم داعش من السجن باموال طائله ايضا، ويعرف عنه بانه زير النساء وتزوج الكثير من المشاهير والاعلاميات بمبالغ خياليه جدا وانجب منهن الاطفال وانفصلو ومازال على هذه النهج لحد الان حيث اخر من تزوجها دكتوره في القانون ومصروفها اليومي من ملابس وعطور بحدود ال٢٠ – ٤٠ الف دولار من اين له هذه الاموال والان هو هارب بسبب عمليات السرقه التي يسرقها من اصحاب معارض السيارات واصحاب المصارف بتوقيع ضمانات صكوك منه او من احد السماسره لديه يجعل احد من جماعته او اقربائه هم الذين يوقعون الصكوك ويقال عندما تشتد عليه المصائب يهرب الى محافظة اربيل لان من الصعوبه تنفيذ اوامر القبض التي في محافظة بغداد واحدى المجموعات الغير ظاهرين على الشاشه ويعتبرون اكبر حيتان الفساد في العراق لما نهبو من اموال طائله من الحكومه العراقيه.

جمال احمد ذعار عنده عقود بوزارات الدوله وهسه حاليا بس عقد نقل المشتقات النفطية لمحافظة الانبار والسرقه ما زالت حيث يقومون بالبيع في السوق السوداء من المشتقات الحكوميه المخصصه للمحافظة وأهم شركاته برج المعالي صاحبه العقد وشركة الطاقه البترولية الاماراتيه وامتلك عده عقود في وزاره النفط وديوان الوقف السني ايضا ويمتلك عده سيارات باهضه الثمن ولديه اسطول من صهاريج نقل المشتقات النفطية ولديه شقه ويخت في الإمارات وبيت في الاردن وسياره وروز رايز في الاردن ولديه بيت في منطقه الاميرات شارع السفراء والملوك باسم زوجته ام احمد والثاني في حي المتنبي باسم صاحب البيت لم يسجله باسمه ولزوجته الثانيه وبيت في المنطقه الخضراء ولديه مزرعه كبيره في الغزاليه بجانب سيطره التبادل وتعتبر مقر له ومقر شركته إيجار في حي الجامعه ولديه عماره وبيت في الفلوجه ولديه شقه في اربيل وتحت يده الكثير من الشخصيات ومنهم محمد الحلبوسي وعبد اللطيف الهميم وضباط كبار منهم سعد معن والكثير من الرتب ومجموعه من القضاة حيث كان يقوم بعزيمتهم في مزرعته وشرب الخمر وجلب بنات الليل لهم لتسهيل مهمه الدعاوى المقامه بحقه وبحق جماعته وفق الماده ٤٥٩ صك بدون رصيد في محاكم بغداد الكرخ والرصافه والكراده يتنقل حاليا بين بغداد واربيل وقاسم الفهدواي احد اقاربه البعيدين وقام بتاجير له مقر في منطقه الاميرات وكان يقوم باحاله عقود وهميه وعقود لا تنفذ لصالح شركه جمال وكانت الاموال خياليه تاتي قي في مقره القديم الذي بجانب مقر قاسم في منطقه الاميرات وفي زمن التهجير قام بعمل حمله انتخابيه واعلاميه لنفسه حيث قام بعمل كرفانات للنازحين في مزرعته لغايه لا يعرفها احد وهي من اجل الاموال الخياليه والتبرعات التي حصل عليها من المنظمات والجمعيات الهلال الأحمر وغيرها يعني بين قوسين ضرب عصفورين بحجر حصل فلوس وحسن سمعه وقام باخراج اقربائه المنتمين إلى تنظيم داعش من السجن بامواله ويعرف عنه بانه زير نساء وشارب خمر بادمان لا يمر يوم فيه لا يشر الخمر وكان متزوج من الاعلاميه فيان الخالدي وحاليا متزوج من دكتوره في القانون اسمها عذراء ومصروفها اليومي بحدود بين ال٢٠ إلى ٤٠ الف دولار والسياره بموديلها وكله هاي الفلوس يعني من تعبه وعرقه طبعا لا من اموال العراقيين وماكو شي يسجله باسمه وعنده جيش كامل من اللوكيه والتابعين له ومن اقربائه لذلك دائما بكل مكسوره يعرفون شلون يتسترون علي وميخلون احد يحجي علي لان كلشي بيده من القاضي وانته نازل واكل حق هواي ناس ومنهم اني وانسجنت بسببه ٣ سنوات والله لان جنت اساعده بهواي شغلات واخير شي خلص مني ومن مصالحه وذبني بالسجن وكان يجبر اتباعه بتوقيع الصكوك والضمانات عضوا عنه وهواي ناس انسجت وانحكمت بسببه ومن ضمنهم اخو صدام انسجن بسببه وابن اخوه صباح نوري انظلم من عنده ولحد الان محد ينطي بي واكو جماعه واحد اسمه قاسم والثاني ستار طالبو بحقهم لان يطلبونه فلوس سجنهم بالاجرام مال الانبار سوه عليهم دعوى كيديه خطف وخلوهم بالاجرام انواع التعذيب ولازم الي يطلبه يسكت عن حقه ومنهم اكو شخص اسمه ريسان ابو المصارف يطلبه حوالي ٩ مليون دولار وجماعه المعارض حدث بلا حرج وحاليا نقطه ضعفهم الصكوك واوامر القبض الغير منفذه بسبب تغير الحكومات والمتصرفين حاليا بامواله ياسر كاظم محمد مقيم باربيل ويعتبر هو المدير المفوض لشركته والمصبر للمدينين بالاموال والواجهه له واقدم شخص وياه و والثاني اخوه علي احمد المدير المفوض للشركه ويقوم باستلام الصكوك من العقد والثالث حمد ابو ماريا المحاسب الاول والاخير والرابع ابراهيم وهو ايضا صاحب شركه ومتصرف بامواله وحاليا هو يتنقل بين بغداد واربيل مع صاحبته عذراء

نسخه منه الى الدكتور (كرار حيدر الموسوي) صوت الحق