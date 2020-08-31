شرطة البصرة: ضبط اكثر من 900 عجلة مخالفة لتعليمات المرور

اعلنت قيادة شرطة البصرة، الاحد، “عن ضبط اكثر من 900 عجلة مخالفة لقوانين المرور و368 دراجة نارية لاتحمل لوحات تسجيل للايام السبعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان “بناءً على توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم بضبط العجلات المضلله والتي لاتحمل لوحات تسجيل مرورية”.

واضافت، “كانت الحصيلة للايام السبعة الماضية ضبط 586 عجلة مضلله و 332 عجلة بدون لوحات تسجيل و 368 دراجة نارية لاتحمل لوحات تسجيل مرورية وذلك من خلال نصب السيطرات المفاجئة في الشوارع الرئيسية لمحاسبة المخالفين، حيث شرعت مديرية شرطة البصرة بحملة كبرى لفرض القانون و حماية امن وسلامة واستقرار محافظتنا العزيزة”.