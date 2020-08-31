لجنة مشتركة من أربيل وبغداد تعمل على الميزانية الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة

اعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، اليوم الاثنين، ان العمل الاستراتيجي المشترك بين اربيل وبغداد على اكمال الميزانية الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة، ستنتهي نهاية ايلول/ سبتمبر المقبل.

زاكروس فتّاح، وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، والذي يترأس وفد الإقليم الذي يزور العاصمة العراقية بغداد حالياً ، قال في تصريح لـ(باسنيوز): “هناك لجنة من حكومة إقليم كوردستان في بغداد حالياً، للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا ووضع الاساس الاستراتيجي للموازنة الاتحادية للسنوات 2023،2022،2021”.

مضيفاً، “ان اهمية هذه اللجنة المشتركة تكمن في تقدير الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة، بالاضافة الى احتياجات كافة القطاعات، فضلاً عن تحديد المستحقات المالية لإقليم كوردستان”.

واوضح فتّاح، “ان دعوة وفد حكومة إقليم كوردستان للمشاركة في وضع الاسس الاستراتيجية لموازنة العراق وإقليم كوردستان ، والمشاركة في هذه اللجنة، جاءت بناءً على قانون الادارة المالية الاتحادية التي تنص على ان تعد وزارة المالية الاتحادية الموازنة المالية لمدة 3 سنوات”.

واشار رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، ان “اجتماعات اللجنة المشتركة ستبدأ اليوم الاثنين، بمشاركة وفد حكومة الإقليم، على ان تنتهي مع نهاية سبتمبر / ايلول المقبل”.