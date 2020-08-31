محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق مالك قناة فضائية

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الاثنين، مذكرة قبض بحق مالك قناة فضائية عراقية بعد تقديم عدد من المحامين شكوى بخصوص “تعمد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق”.
وقال إعلام القضاء، إنه “بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق، وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق”.
وأضاف إعلام القضاء في بيان “كما قررت المحكمة إشعار هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة”.