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محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق مالك قناة فضائية

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الاثنين، مذكرة قبض بحق مالك قناة فضائية عراقية بعد تقديم عدد من المحامين شكوى بخصوص “تعمد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق”.

وقال إعلام القضاء، إنه “بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق، وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق”.

وأضاف إعلام القضاء في بيان “كما قررت المحكمة إشعار هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة”.

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