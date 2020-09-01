أربعاء الحسم في برشلونة ينتظر ميسي ووالده وبارتوميو

تشهد الأزمة الأهم في كرة القدم والتي اشتعلت في الأيام الماضية بين ليونيل ميسي وناديه برشلونة الإسباني فصلا هاما غدا الأربعاء.

وكما يعلم الجميع يريد الأسطورة الأرجنتينية ميسي الرحيل عن برشلونة كما أبلغ النادي الكتالوني قبل أيام، لكن البارسا لا يريد السماح لقائده بالرحيل إلا بعد دفع الشرط الجزائي في تعاقده والذي يبلغ 700 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن غدا الأربعاء سيشهد محطة مهمة في أزمة ميسي مع برشلونة، وذلك لأن اللاعب سيصل إلى إقليم كتالونيا قادما من الأرجنتين.

وسيطير ميسي من الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء، على أن يصل إلى برشلونة صباح غدا الأربعاء، ليبدأ مرحلة جديدة في أزمته مع برشلونة.

ووفقا للصحفي الأرجنتيني نيكو سينجر سيغادر ميسي الأرجنتين من مطار فيشرتون ليهبط في مطار “إلبرات” وهو مطار برشلونة الدولي في تمام الـ6:15 دقيقة صباح الأربعاء.

وغادر خورخي والد ليونيل ميسي الأرجنتين قبل نجله متجها إلى برشلونة لعقد اجتماعا مع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وسيحاول خورخي ميسي الحديث مع رئيس برشلونة عن موقف الطرفين في هذه الأزمة ولماذا يرى كل طرف أنه في الموقف الصحيح. في محاولة لإيجاد حل يسمح لنجله بالرحيل عن النادي الكتالوني.

كما كشفت صحيفة سبورت وفقا لمصادر مقربة من الطرفين أن بارتوميو سيصر خلال جلسته مع خورخي ميسي على عدم السماح لميسي بالرحيل عن برشلونة إلا إذا دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

أما والد ميسي سيحاول تقريب وجهات النظر والتفاوض على رحيل نجله عن برشلونة بطريقة أخرى بعيدة عن الشرط الجزائي.

وتغيب ميسي لليوم الثالث على التوالي عن تجمعات لاعبي برشلونة للاستعداد للموسم الجديد التي بدأت يوم الأحد الماضي باختبارات PCR الطبية.

وقاد رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة المران الجماعي الأول للفريق اليوم الثلاثاء، استعدادا للموسم الجديد.

تشهد الأزمة الأهم في كرة القدم والتي اشتعلت في الأيام الماضية بين ليونيل ميسي وناديه برشلونة الإسباني فصلا هاما غدا الأربعاء.

وكما يعلم الجميع يريد الأسطورة الأرجنتينية ميسي الرحيل عن برشلونة كما أبلغ النادي الكتالوني قبل أيام، لكن البارسا لا يريد السماح لقائده بالرحيل إلا بعد دفع الشرط الجزائي في تعاقده والذي يبلغ 700 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن غدا الأربعاء سيشهد محطة مهمة في أزمة ميسي مع برشلونة، وذلك لأن اللاعب سيصل إلى إقليم كتالونيا قادما من الأرجنتين.

وسيطير ميسي من الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء، على أن يصل إلى برشلونة صباح غدا الأربعاء، ليبدأ مرحلة جديدة في أزمته مع برشلونة.

ووفقا للصحفي الأرجنتيني نيكو سينجر سيغادر ميسي الأرجنتين من مطار فيشرتون ليهبط في مطار “إلبرات” وهو مطار برشلونة الدولي في تمام الـ6:15 دقيقة صباح الأربعاء.

وغادر خورخي والد ليونيل ميسي الأرجنتين قبل نجله متجها إلى برشلونة لعقد اجتماعا مع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وسيحاول خورخي ميسي الحديث مع رئيس برشلونة عن موقف الطرفين في هذه الأزمة ولماذا يرى كل طرف أنه في الموقف الصحيح. في محاولة لإيجاد حل يسمح لنجله بالرحيل عن النادي الكتالوني.

كما كشفت صحيفة سبورت وفقا لمصادر مقربة من الطرفين أن بارتوميو سيصر خلال جلسته مع خورخي ميسي على عدم السماح لميسي بالرحيل عن برشلونة إلا إذا دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

أما والد ميسي سيحاول تقريب وجهات النظر والتفاوض على رحيل نجله عن برشلونة بطريقة أخرى بعيدة عن الشرط الجزائي.

وتغيب ميسي لليوم الثالث على التوالي عن تجمعات لاعبي برشلونة للاستعداد للموسم الجديد التي بدأت يوم الأحد الماضي باختبارات PCR الطبية.

وقاد رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة المران الجماعي الأول للفريق اليوم الثلاثاء، استعدادا للموسم الجديد.