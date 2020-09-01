التربية النيابية تكشف ثلاثة مقترحات بشأن العام الدراسي المقبل وتؤكد: لا قرار نهائياً حتى الآن

كشف مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، الثلاثاء، عن ثلاثة مقترحات بشأن العام الدراسي المقبل من بينها تأجيل الدوام شهراً أو شهرين، مشيراً إلى أن هيئة الرأي في وزارة التربية لم تتوصل حتى الآن إلى قرار نهائي بخصوص موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وقال اللهيبي في تصريح لصحيفة “الصباح” الحكومية، إن “العام الدراسي الجديد إلى الآن لم يُحدد بيوم وحتى في الإقليم، وإن الظروف الصحية وجائحة كورونا هما من يتحكم بذلك”، موضحاً أن “هناك تحذيرات مسبقة حول العام الدرسي الجديد، كما أن هناك أكثر من رأي في الوزارة بشأن ذلك، بيد أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن”.

وبين، أن “هناك مجموعة من الاراء لدى اللجنة وكذلك لدى هيئة الراي في التربية، وأن القرار النهائي سيكون لهم”، مشيراً إلى أن “من ضمن الأمور التي اقترحتها اللجنة بشأن العام الدراسي، هو تأجيله شهراً أو شهرين، أو تقليص الدوام إلى يومين أو ثلاثة لكل مرحلة أسبوعياً، أو اعتماد المنصات الالكترونية”.

وأضاف، أن “المدراس لن تتوقف ولكن يجب أن تكون هناك تطمينات على صحة الطلاب”، لافتاً إلى أن “عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي المقبل والذي سيبدأ في الثالث من الشهر الحالي، سيركز حول العام الدراسي وستكون هناك لقاءات موسعة بهذا الخصوص”.