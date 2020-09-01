التربية تباشر بتسجيل الطلبة الجدد قبل حسم شكل الدراسة

دعت وزارة التربية، أمس الاثنين، الى اكمال اجراءات التسجيل للطلبة الجدد في الاول الابتدائي، فيما لم تحدد حتى الان شكل التعليم للعام الدراسي الجديد. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن “وزارة التربية اطلقت تسجيل التلاميذ الجدد في الاول الابتدائي والفحوصات الصحية ما قبل التسجيل في المراكز الصحية”.

واضاف انه “من المهم اكمال اولياء الامور لتسجيل ابنائهم مع امكانية تأجيل الفحص الطبي بعد التسجيل لضمان استمرار عملية التعليم في البلاد واكمال اجراءات التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة”. واوضح فاروق ان “وزارة التربية لم تصدر حتى الان قرارها النهائي بشأن شكل التعليم للعام الحالي الكتروني او التعليم الفعلي من خلال الحضور في المدارس”. وافاد ان “وزارة التربية بصدد اطلاق جملة من القرارات تخص العام الدراسي الجديد وشكل التعليم فيه خلال الايام القليلة المقبلة”. وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، استئناف مباشرة الهيئات التدريسية غدًا الثلاثاء وتخويل مجالس الأقسام والكليات التوصية بزيادة نسبة الدوام. وقال وزير التعليم في رسالته الى رؤساء الجامعات بحسب بيان للوزارة، إنه “نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وما رافقها من تأخير طارئ وتغيير اضطراري في توقيتات المهام التدريسية من أجل الحفاظ على التحصيل المعرفي واستكمال المناهج والامتحانات بما يحقق متطلبات منح الشهادة للطلبة، وحرصا على سلامة الهيئات التدريسية وكفاءاتها التي مثلت الركيزة الأساس في التواصل مع الطلبة وتأكيدا على الالتزام بقرارات لجنة الصحة والسلامة نود أن نؤشر أهمية المعطيات الآتية:

1 – استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها يوم الثلاثاء الموافق 1 / 9 /2020 بالتزامن مع قرب موعد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي الأول والثاني في الدراسات العليا وبنسبة 25% عن كل يوم من الدوام الرسمي لإنجاز متطلبات العمل الأكاديمي والبحثي ومتطلبات الدراسات الأولية والعليا.

2 – تضطلع الأقسام والفروع العلمية بتنظيم الجداول الدراسية وإعلانها بمختلف الوسائل وفقًا للتقويم الجامعي والإعمامات الصادرة من حيث التوقيتات ومراعاة الجانب النظري والعملي في التعليم المدمج.

3 – لرئاسة الجامعة حسب توصية مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية زيادة نسبة الدوام بما يرونه مناسبا لتحقيق متطلبات العام الدراسي وبموافقة رئيس الجامعة.

4 – الالتزام التام بتعليمات لجنة الصحة والسلامة وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى للعمل بموجبها.