التعليم تعلن بدء التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن بدء التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020 ابتداء من الأول من أيلول الحالي ولغاية الثلاثين منه.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان إن “برامج الدراسات العليا المفتوحة في الجامعات العراقية تصل الى ١٩٠٠ برنامج على وفق شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه للتخصصات العلمية والهندسية والطبية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف أن “نظام التقديم للعام الدراسي 2021/2020 سيكون متاحا أمام الراغبين بالتقديم عبر الرابط (http://adm.rdd.edu.iq)، ابتداء من الساعة ١٢ عند منتصف الليل من الأول من أيلول الحالي ولغاية الأربعاء الموافق الثلاثين من الشهر نفسه”.

وتابع أن “الامتحان التنافسي سيكون في القاعات الدراسية موزعا حسب التخصصات حيث سيكون تاريخ 10/18 موعدا لامتحان المجموعة الطبية والهندسية وتاريخ 10/19 موعدا لامتحان تخصصات العلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية، فيما سيكون تاريخ 10/20 موعدا لامتحان مجموعة العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الإدارية والاقتصادية”.

وأشار العبودي الى أن “المتقدمين سيتنافسون على حجز أحد عشر ألف مقعد دراسي”، معربا عن أمله “بالتوفيق لهم بالقبول على وفق الاستحقاق”.