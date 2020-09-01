الداخلية العراقية ترفض حادثة الاعتداء على فضائية دجلة

أكدت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنين، رفضها الاعتداءات التي طالت قناة دجلة الفضائية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إنها تسعى وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى فرض سيادة القانون وجعله الفيصل في جميع نقاط الخلاف والمشاكل التي تعترض مجتمعنا الكريم بالوانه المختلفة وهي حريصة على احترام المعتقدات لكل أطيافه الكريمة.

أضافت الوزارة، أنها في الوقت الذي تؤكد فيه الاحترام لقدسية شهر محرم الحرام وتقدر بإجلال واعتزاز مشاعر أبناء شعبنا الكريم المرتبطة بروحانية وعظمة صاحب الذكرى في هذا الشهر الحرام الإمام الحسين، فإنها وفي ذات الوقت ترفض الاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية.

وشددت أن حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد المحكوم بالأصل بقانون نافذ ومؤسسات معنية تتابع بدقة أي إساءات أو تجاوزات غير مقبولة أو بث برامج لا تتناسب وقدسية الشهر، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية.

وفي وقت سابق اليوم، أقدم عشرات المتظاهرين على حرق مقر قناة دجلة الفضائية، التابعة للسياسي السني البارز جمال الكربولي، وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ (باسنيوز)، إن «العشرات تظاهروا أمام مقر قناة دجلة الفضائية، احتجاجا على بثها أغاني عاطفية في عاشوراء، ثم قاموا باقتحام المقر وكسر كافة محتوياتها، قبل أن يقوموا بحرق المقر».

وبين المصدر، أن «القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني، توجهت بعد حرق المقر وانسحاب المتظاهرين، إلى القناة لإطفاء الحريق، ومنع انتقال النيران الى المباني القريبة من مقر القناة، في منطقة الكرادة، وسط بغداد».