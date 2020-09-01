الداخلية ترفض الاعتداءات على احدى الفضائيات وتؤكد انها ستتخذ الاجراءات القانونية

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن رفضها الاعتداءات على احدى الفضائيات، فيما اكدت انها ستتخذ الاجراءات القانونية.

وقالت الوزارة في بيان انها “تسعى وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى فرض سيادة القانون وجعله الفيصل في جميع نقاط الخلاف والمشاكل التي تعترض مجتمعنا الكريم بالوانه المختلفة وهي حريصة على احترام المعتقدات لكل أطيافه الكريمة”.

واضافت انه “في الوقت الذي تؤكد فيه الاحترام لقدسية شهر محرم الحرام وتقدر باجلال واعتزاز مشاعر أبناء شعبنا الكريم المرتبطة بروحانية وعظمة صاحب الذكرى في هذا الشهر الحرام الإمام الحسين ( عليه السلام واهل بيته وأصحابه الكرام) فانها وفي ذات الوقت ترفض الاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية”، مبينة ان “حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد المحكوم بالأصل بقانون نافذ ومؤسسات معنية تتابع بدقة اي اساءات أو تجاوزات غير مقبولة او بث برامج لا تتناسب وقدسية الشهر”.

وتابعت انها “ستتخذ الإجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية”.