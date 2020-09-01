الصحة العراقية تسجل 3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 81 وفاة و3404 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص ( 18427) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1624331)
أضافت الوزارة، أنها سجلت هذا اليوم (3871) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 558
بغداد / الكرخ 400
مدينة الطب 91
النجف 274
السليمانية 95
أربيل 267
دهوك 109
كربلاء 297
كركوك 195
ديالى 69
واسط 231
البصرة 401
ميسان 185
بابل 131
الديوانية 96
ذي قار 190
الأنبار 67
المثنى 83
نينوى 100
صلاح الدين 32
وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 3404 حالة إصابة جديدة، كما يلي:
بغداد الرصافة 463
بغداد الكرخ 328
مدينة الطب 67
النجف 229
السليمانية 175
أربيل 189
دهوك 231
كربلاء 220
كركوك 122
ديالى 78
واسط 99
البصرة 200
ميسان 149
بابل 59
الديوانية 210
ذي قار 245
الأنبار 15
المثنى 220
نينوى 95
صلاح الدين 10
وذكرت أنها سجلت 81 حالة وفاة بسبب الفيروس وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 6
النجف 2
السليمانية 9
أربيل 10
دهوك 5
كربلاء 4
كركوك 8
واسط 1
البصرة 9
ميسان 2
بابل 2
الديوانية 2
ذي قار 8
المثنى 1
نينوى 3
وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 180473 ( نسبة الشفاء 75.7 %)، ومجموع الإصابات بلغ 238338، والراقدين الكلي 50742، والراقدين في العناية المركزة 521، ومجموع الوفيات 7123.