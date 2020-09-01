الصحة العراقية تسجل 3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 81 وفاة و3404 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص ( 18427) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1624331)

أضافت الوزارة، أنها سجلت هذا اليوم (3871) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 558

بغداد / الكرخ 400

مدينة الطب 91

النجف 274

السليمانية 95

أربيل 267

دهوك 109

كربلاء 297

كركوك 195

ديالى 69

واسط 231

البصرة 401

ميسان 185

بابل 131

الديوانية 96

ذي قار 190

الأنبار 67

المثنى 83

نينوى 100

صلاح الدين 32

وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 3404 حالة إصابة جديدة، كما يلي:

بغداد الرصافة 463

بغداد الكرخ 328

مدينة الطب 67

النجف 229

السليمانية 175

أربيل 189

دهوك 231

كربلاء 220

كركوك 122

ديالى 78

واسط 99

البصرة 200

ميسان 149

بابل 59

الديوانية 210

ذي قار 245

الأنبار 15

المثنى 220

نينوى 95

صلاح الدين 10

وذكرت أنها سجلت 81 حالة وفاة بسبب الفيروس وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 6

النجف 2

السليمانية 9

أربيل 10

دهوك 5

كربلاء 4

كركوك 8

واسط 1

البصرة 9

ميسان 2

بابل 2

الديوانية 2

ذي قار 8

المثنى 1

نينوى 3

وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 180473 ( نسبة الشفاء 75.7 %)، ومجموع الإصابات بلغ 238338، والراقدين الكلي 50742، والراقدين في العناية المركزة 521، ومجموع الوفيات 7123.