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الصحة: قرارات جديدة ستصدر بشأن إجراءات الوقاية من كورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، وجود قرارات جديدة بشأن الإجراءات الوقائية ستصدر خلال الأيام المقبلة.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن”العراق يمر بظروف مالية صعبة، فضلاً عن الوضع الصعب جداً الذي تعيشه الكثير من الجهات مثل المطاعم والمحال الكبيرة، لهذا نحن ندرس هذه المقترحات، لغرض اتخاذ القرار المناسب في الأيام المقبلة”.

وأضاف أن “هنالك ارتفاعاً واضحاً في حالات الشفاء، بسبب الإجراءات العلاجية الجيدة، ونسعى إلى تقليل عدد الإصابات”، مشيرا إلى أن”عدد الإصابات عندما يبدأ بالانخفاض، سنكون في الاتجاه الصحيح”.

وتابع ان “الجانب الصحي الوقائي، لا يجوز لنا فيه التخفيف من الإجراءات”.

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