الكاظمي يبحث مع قادة الأجهزة سبل إصلاح المؤسسة الأمنية

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، مع عدد من قادة الأجهزة الأمنية، سبل إصلاح المؤسسة الأمنية في البلاد والارتقاء بأدائها.

ووفق بيان أورده المكتب الإعلامي للكاظمي، فإن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية»، وأشار إلى أن «الاجتماع بحث سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع استراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها».

وذكر البيان، أن «الاجتماع تناول وضع البنى التحتية لعمل الأجهزة الأمنية بصورة جديدة، وفقاً لأسس علمية حديثة».

وأكد الكاظمي وفقاً للبيان، على «أهمية التركيز على جوانب التدريب، ورفع مستوى الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يلبي احتياجات العراق في الحاضر والمستقبل»، داعياً إلى «وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء».