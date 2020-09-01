الكعبي: قطع مخصصات موظفي الموارد المائية مخالفة صريحة لقرارات الحكومة

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، وزير الموارد المائية ومدير عام الدائرة المالية والادارية في الوزارة بتحمل مسؤوليتهما والاسراع في اعادة النظر بقرار قطع المخصصات المالية لموظفي الهيئات والشركات والمراكز والدوائر التابعة للوزارة.

وقال الكعبي في بيان انه “من غير المعقول ان يصدر قرار فردي من وزير الموارد المائية او مدير الدائرة المالية بالوزارة بقطع مخصصات الموظفين ومنحها للمستمرين بالدوام اليومي فقط، بمخالفة صريحة للقرار الحكومي القاضي بتقليص الدوام الرسمي بـ ٢٥٪”.

واضاف ان “القرار ملزم للوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن كون قرار وزارة الموارد المائية فيه تعسف واضح بإستخدام الحق، وعدم توظيف السلطة التقديرية بالشكل الايجابي والانساني”، لافتا ان موضوع الدوام من عدمه ليس من ارادة الموظف حتى يتم التعامل مع موضوع منح المخصصات وفق الاستثناءات”.

ودعا مجلس الوزراء الى “اصدار قرار يلزم بعدم استقطاع المخصصات من كل الوزارات والدوائر وفقآ للقوانين النافذة والتزاما بقرارات الحكومة خلال الظرف الراهن”.