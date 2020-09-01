النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي

اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له ان “كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تموز الماضي بلغت (80) مليونا (494) الفا و( 536 ) برميلا، بايرادات بلغت اكثر من (3) مليار و(517) مليونا و (45 ) الف دولار”.

واضاف جهاد ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (77) مليونا و( 505 ) الفا و (136) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 989) الفا و( 400 ) برميلا .”

واشار جهاد ، ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليون و( 597) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 2 ) مليون و( 500 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 97 ) الف برميل .

ولفت جهاد الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 43.693 ) دولارا “.

ويصدر العراق النفط االخام من الحقول الجنوبية عن طريق الخليج العربي فيما يصدر النفط الخام من الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان التركي.