انطلاق ماراثون امتحانات المرحلة الإعدادية ..بمشاركة أكثر من 480 الف طالب

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن انطلاق الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، مشيرة الى ان نحو (482364) طالب وطالبة توجهوا لاداء الامتحان الاول في مختلف محافظات البلاد.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة في بيان ان “هناك (137130) طالب للفرع الأدبي ، و (235100) طالب للفرع العلمي / الأحيائي ، وكذلك (110134) طالب علمي/ تطبيقي، ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، قد شاركوا في الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية في اليوم الأول لها وسط اجراءات وقائية مشددة حفاظاً على سلامتهم من وباء كورونا، والتي ستستمر لغاية 23 من شهر أيلول الجاري”.

واضاف ان “الأسئلة الامتحانية اتسمت بالوضوح والدقة العلمية وتمت مراعاة مختلف المستويات للطلاب وشملت المحتوى المقرر والموضوعات المطلوبة بشكل متوازن كما كانت صياغتها اللغوية واضحة ومناسبة للوقت المخصص”.

من جانبه، دعا وزير التربية علي حميد الدليمي الى “ضرورة توفير التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والطبية، بغية انجاح العملية الإمتحانية”، مؤكداً ان “التحديات التي يواجهها وطننا الحبيب ستكون حافزاً للجميع، لتحقيق المنجز والطموح المطلوب، اسهاماً ببناء الوطن ورفعته وتقدمه” .