بعد أطول ركضة في العالم المرجعية تشكر الحشد الشعبي

المرجعية ُ الدينية العليا تشكر الحشد َ الشعبي

ردا ً على الأفواه المأجورة ،

و الأقلام السوداء …

المرجعية الرائدة العليا وجهت على لسان ممثلها والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة ، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الأحد 30 آب 2020 ، بالشكر الجزيل لألوية الحشـــــــــــــــــــــــــــــــد الشعبي المبارك المشاركة في تأمين زيارة عاشوراء ، يوم إستشهاد #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب و أهل بيته الكرام ، و أصحابة النجباء ، في العاشر من محرم عام 68 هجرية ، 680 ميلادية …

و ذلك في مساهمة الحشد البطل ، في ذلك الماراثون الفريد في العالم … و قيام أفراده و قيادته في حفظ النظام الرائع في ” ركضة طويريج ” الشهيرة ، المليونيــــــــــــــــــــــة ، في كربلاء المقدسة …

و هي أطول ركضة في العالم …

مؤكدا ً أن الحشد الشعبي العظيم ما زال على عهده في إكمال مسيرة الجهاد و التضحية و الفداء ….

وقال الشيخ الكربلائي في رسالة وجهها الى الحشد الشعبي مخاطبا ً المجاهدين الأبطال من ألوية الحشد الشعبي التي شاركت بإحياء مراسم عاشــوراء في العراق :

عظم الله أجوركم وشكر سعيكم ،

ما زلتم يا أخواني على عهدكم في إكمال مسيرة الجـــهاد ….

فمن قبل جاهدتـــــم وضحيتـــــــــــم لحفظ العراق وشعبه ومقدساته …

واليوم تجاهــــــدون في حفظ مراسم عاشوراء والمعزين وأمن المدينة المقدسة.

وأضاف :

أن هذا الجهاد قد اختصكم الله تعالى به

فهنيئا لكم بما واسيتم به آل البيت الأطهار…

#الدكتور_صاحب_الحكيم

سفير السلام العالمي

مقرر حقوق الإنسان

لندن

محرم الحرام 1442 هجرية

آب 2020 ميلادية

