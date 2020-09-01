بعد أطول ركضة في العالم المرجعية تشكر الحشد الشعبي

المرجعية ُ الدينية العليا تشكر الحشد َ الشعبي
ردا ً على الأفواه المأجورة ،
و الأقلام السوداء …
المرجعية الرائدة العليا وجهت على لسان ممثلها والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة ، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الأحد 30 آب 2020 ، بالشكر الجزيل لألوية الحشـــــــــــــــــــــــــــــــد الشعبي المبارك المشاركة في تأمين زيارة عاشوراء ، يوم إستشهاد #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب و أهل بيته الكرام ، و أصحابة النجباء ، في العاشر من محرم عام 68 هجرية ، 680 ميلادية …
و ذلك في مساهمة الحشد البطل ، في ذلك الماراثون الفريد في العالم … و قيام أفراده و قيادته في حفظ النظام الرائع في ” ركضة طويريج ” الشهيرة ، المليونيــــــــــــــــــــــة ، في كربلاء المقدسة …
و هي أطول ركضة في العالم …
مؤكدا ً أن الحشد الشعبي العظيم ما زال على عهده في إكمال مسيرة الجهاد و التضحية و الفداء ….
وقال الشيخ الكربلائي في رسالة وجهها الى الحشد الشعبي مخاطبا ً المجاهدين الأبطال من ألوية الحشد الشعبي التي شاركت بإحياء مراسم عاشــوراء في العراق :
عظم الله أجوركم وشكر سعيكم ،
ما زلتم يا أخواني على عهدكم في إكمال مسيرة الجـــهاد ….
فمن قبل جاهدتـــــم وضحيتـــــــــــم لحفظ العراق وشعبه ومقدساته …
واليوم تجاهــــــدون في حفظ مراسم عاشوراء والمعزين وأمن المدينة المقدسة.
وأضاف :
أن هذا الجهاد قد اختصكم الله تعالى به
فهنيئا لكم بما واسيتم به آل البيت الأطهار…
#الدكتور_صاحب_الحكيم
سفير السلام العالمي
مقرر حقوق الإنسان
لندن
محرم الحرام 1442 هجرية
آب 2020 ميلادية