سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان انقاذ قطاع غزة انما هي ضرورة وطنية واخلاقية وانسانية “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه وجب العمل على انقاذ ومساعدة اهلنا في قطاع غزة فهذه ضرورة وطنية واخلاقية وانسانية وخاصة في ظل تفشي وباء الكورونا وفي ظل استمرارية الحصار الذي ادى الى كثير من المعاناة والالام والاحزان والتي جعلت من القطاع اكبر سجن في العالم .

نقف الى جانب اهلنا في قطاع غزة ونطالب بأن يزول هذا الحصار وان يكون هنالك اهتمام اكبر بأبناء شعبنا هناك خاصة في ظل الجائحة والاوضاع المعيشية المأساوية التي يعاني منها اهلنا في القطاع الحبيب .