غارات إسرائيلية تستهدف مواقع النظام وميليشيات إيران في دمشق ودرعا

أكدت مصادر متقاطعة، مساء اليوم الاثنين، أن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع النظام والميليشيات الموالية لإيران جنوب سوريا.

ونقلت وكالة ‹سانا› السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إن «عدواناً إسرائيلياً جوياً» استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ، مشيراً إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لها.

وأكدت ‹سانا›، أن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ المعادية، مشيرة إلى أن «العدوان» تم من فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل.

وقال التلفزيون الرسمي السوري، إن الغارات أسفرت عن مقتل جنديين وجرح سبعة آخرين وأضرار مادية.

فيما أكدت مصادر المعارضة السورية، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للنظام جنوب دمشق ومنطقة ازرع بريف محافظة درعا الشرقي.

وأشارت إلى أن من بين المواقع المستهدفة مراكز بحوث ومستودعات أسلحة، إلى جانب مقرات تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني ومقرات قيادة تضم عناصر إيرانية.