كتلة ‹العصائب› تطالب بإخراج القوات الأمريكية عبر«سلاح المقاومة»

انتقدت كتلة ‹صادقون› النيابية التابعة لميليشيا ‹عصائب أهل الحق› بزعامة قيس الخزعلي، الحديث عن سلاح ميليشيات الحشد الشعبي «المنفلت» في العراق، بدل التطرق لـ «الخروقات» الأمريكية والتركية، حسب تعبيره.

وقال النائب عن كتلة ‹صادقون› النيابية ثامر ذيبان في بيان إن «سلاح المقاومة هو سلاح الشعب العراقي الذي يجب أن نحافظ عليه في يد المقاومة لإخراج المحتل الأمريكي وأذنابه من العراق»، حسب قوله.

وأبدى ذيبان استغرابه من سكوت من وصفهم بـ «أصوات النشاز عن السلاح المنفلت، أمام الطيران الصهيوأمريكية التركية في قصف مواقع أمنية راح ضحيتها عشرات الجرحى والشهداء».

ورأى ذيبان، أن «الحشد الشعبي تشكل بفتوى المرجعية من أجل حماية شعبنا من إرهابي داعش ولذلك طالما هناك عدوان وطالما هناك تهديد خارجي فهذا السلاح يجب أن نحافظ عليه لأنه سلاح الشعب العراقي»، وفق تعبيره.