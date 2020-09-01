معونة غذائية من سماحة السيد كاظم الجابري وزعت للاجئين الفلسطينيين في العراق

خاص – لصوت العراق

اوعز سماحة السيد كاظم الجابري مدير المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية في العراق الى اعضاءه بتقديم معونة غذائية دسمة للفقراء الفلسطينيين الذين يقطنون في اماكن عدة ببغداد , جاءت تلك المبادرة بمناسبة العاشر من محرم يوم استشهاد سيدنا الحسين عليه السلام .

وقد تم توزيع حوالي 100 سلة غذائية لكل عائلة فلسطينية , وقام بتوزيعها بحضور أعضاء التقريب فضيلة الشيخ عبدالامير الكيلاني رئيس لجنة الدفاع عن الأقصى , والشيخ فوزي المياحي , وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ علي العبودي والشيخ محمد عدنان العاني والأخ الاستاذ يوسف الكناني , وبحضور ممثل عن سفارة دولة فلسطين واحد الاعلاميين الفلسطينيين في العراق .

وخلال زيارتهم قاموا الشيوخ بزيارة تفقدية الى الاديب الفلسطيني الكبير محمد سمارة احدى اقدم الكتاب والادباء في العراق .

وقد رحب اللاجئون الفلسطينيون في العراق بهذه المبادرة الكريمة من سماحة السيد الجابري على اهتمامه وحرصه لهذه الشريحة التي تم طردها من ديارها من قبل العصابات الصهيونية عام 1948.

وتجدر الاشارة . ان هذه المساعدات المقدمة من قبل المجمع العالمي للتقريب هي ليست الاولى فقد سبقتها مساعدات قبل فترة قصيرة