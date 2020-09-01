وزيرة الهجرة لبعثة الاتحاد الاوربي نتطلع الى المزيد من الدعم للمناطق المحررة

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو مع السيد مارتن هوت سفير الاتحاد الاوربي والسيدة ايبا عبدو مديرة المشاريع اليوم بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد اهم التحديات التي تواجه عودة الاسر النازحة الى المدن المحررة .

واستعرضت الوزيرة في مستهل الاجتماع اهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات عنايتها فضلا عن التعقيدات والصعوبات التي تواجه الوزارة امام عودة الاسر التي نزحت خلال عمليات التحرير التي جرت سابقا في تلك المدن .

وتطرقت السيدة الوزيرة خلال الاجتماع الى جملة من المشاريع التي تروم الوزارة القيام بها والتي تحتاج في الوقت ذاته الى دعم عالي المستوى من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الاوربي كضرورة ملحة للإسراع في إعادة كل الاسر النازحة لمناطق سكناها الاصلية، مشيرة الى ان ” العراق خاض حربه ضد المجموعات الارهابية بالانابة عن كل دول العالم وحان الوقت للوقوف معه .

من جانبه ابدى سفير الاتحاد الاوربي والوفد المرافق له دعمهم للوزارة، مطالبين الوزيرة بتزويدهم بكافة الاحتياجات والمشاريع لتقديم الدعم والمساعدة، مثمنين في نفس الوقت كل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لفئات عنايتها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والمتمثلة بانخفاض اسعار النفط جراء تفشي جائحة كورونا والتي بدورها تؤثر على الوضع المالي والاقتصادي بشكل يعرقل قيام تلك المشاريع التي من شأنها أن تسهم بعودة النازحين .