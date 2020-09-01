وزير التعليم يوجه رسالة الى رؤساء الجامعات

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الاثنين، رسالة الى رؤساء الجامعات

بشأن مباشرة الهيئات التدريسية.

وقال عبد الصاحب في بيان انه “نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وما رافقها من تأخير طارئ وتغيير اضطراري في توقيتات المهام التدريسية من أجل الحفاظ على التحصيل المعرفي واستكمال المناهج والامتحانات بما يحقق متطلبات منح الشهادة لطلبتنا الأعزاء ، وحرصا على سلامة الهيئات التدريسية وكفاءاتها التي مثلت الركيزة الأساس في التواصل مع الطلبة وتأكيدا على الالتزام بقرارات لجنة الصحة والسلامة نود أن نؤشر أهمية المعطيات الآتية:

– استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها يوم الثلاثاء الموافق 1 / 9 /2020 بالتزامن مع قرب موعد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي الأول والثاني في الدراسات العليا وبنسبة ٢٥٪؜ عن كل يوم من الدوام الرسمي لإنجاز متطلبات العمل الأكاديمي والبحثي ومتطلبات الدراسات الأولية والعليا.

– تضطلع الأقسام والفروع العلمية بتنظيم الجداول الدراسية وإعلانها بمختلف الوسائل وفقاً للتقويم الجامعي والإعمامات الصادرة من حيث التوقيتات ومراعاة الجانب النظري والعملي في التعليم المدمج.

– لرئاسة الجامعة حسب توصية مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية زيادة نسبة الدوام بما يرونه مناسبا لتحقيق متطلبات العام الدراسي وبموافقة رئيس الجامعة.

– الالتزام التام بتعليمات لجنة الصحة والسلامة وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى للعمل بموجبها.