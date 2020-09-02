ألمعيار ألكونيّ في آلفلسفة الكونيّة ألعزيزيّة:

عزيز الخزرجي

أيها الناس:

خصوصا أهل العراق ألمغضوب عليهم أرضا و سماءاً:

لا تتقدّم أمّة إلّا بآلقراءة و الأطلاع على ثقافات الأمم و آلشّعوب و آلمِلل .. بل و على ثقافتها هي أيضا كي تتوسع مداركها و تُثقل عقولهم بآلمعلومات لتَتَحقّق ألبصيرة عندهم, و إعلم إن أصبحت قارئاً جيدأً – و قلّ ما رأيت قُرّاءَ مُثقفين – إعلم وقتها بأنك وضعت قدمك في بداية الطريق ألصحيح .. لأنّ معايير (الفلسفة الكونيّة) تعتبر ألنّائل لدرجة (ألقارئ ألمُثقّف) في بداية الطريق نحو الكمال .. و على الشكل التالي:

[قارئ – مثقّف – كاتب – مفكّر – فيلسوف _ فيلسوف كوني – عارف حكيم].

و لكلّ مرحلة من تلك المراحل الكونيّة خصوصيّات و رياضات و درجات .. فإعرف نفسك و مقامك ..

و رحم الله إمرء عرف نفسه .. أو قدر نفسه, و للمُتّقين مفازاً.

بقلم : ألعارف الحكيم.

و إليكم أهم الموضوعات التي عرضناها في :

كتاب فلسفة الفلسفة الكونية (ختام الفلسفة) :

(Table of Contents : ألمحتويات

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ألمقدّمة ……………………………………………………………………07

معنى آلفلسفة………………………………………………………………15

ما الفلسفة آلكونّية و رائدها ………………………………………………22

ظهور ألفلسفة و ختامها…………………………………………………..26

مباني ألفلسفة آلكونيّة …………………………………………………….32

ألمبنى ألأول – معرفة ألّنفس …………………………………………….35

ألمبنى ألثاني – ألجّمال و آلفنّ و آلحُبّ …………………………………..43

ألمبنى ألثالث – ألتفسير الكونيّ لظاهرة ألوجود …………………………49

ألمبنى ألرّابع – ألفكر ألأنساني هو الأصل ألتكويني……………………..58

ألمبنى ألخامس – ألقيمة ألمعيارية للزمن الكوني ………………………..68

ألمبنى ألسّادس – ألأخلاق يثبت الوجود كغاية ألمباني الفلسفية الكونيّة …74

ألمبنى ألسّابع – أألنفتاح و آلتّسامح مع آلعقائد ……………………………79

ألمبنى ألثامن – فرق ألحكمة؛ ألعرفان؛ ألفلسفة؛ ألفقه …………………..85ّ

ألمبنى ألتّاسع – تحقيق ألشعار ألمركزي )أألنتاج( هدف فلسفتنا ………..89

ألمبنى ألعاشر – وحدة الوجود مكنون في جوهر ألنّظم ………………….95

ألمبنى ألحادي عشر – ألحرّية ……………………………………………100

ألمبنى آلثاني عشر – ختام آلفلسفة ……………………………………….105

ختام آلفلسفة الكونيّة ……………………………………………………..110

خَلاصة أهداف الفلسفة الكونيّة ………………………………………….112

و يبقى آلهّم ألأخير – تحقيق ألفلسفة آلكونيّة …………………………….116

ألخاتمة …………………………………………………………………..119

للأطلاع على التفاصيل يجب تحميل الكتاب الذي بفضله تعالى و بعد جهود مضنية أصدرناه و نقدّمه مجاناً و خالصا واضحا ومضغوطا في 100 صفحة فقط و أصلها يمتد لمئات ألآلاف من آلصّفحات المختصة بنتاج الفكر ألكوني:

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87-pdf?fbclid=IwAR19RiXOA09xyw3eOGT34erhvs-nluqT6DMdemusyN9GMyP3Un4Un81hsyc